Montes Claros – Homem é detido suspeito de agredir esposa no bairro Jardim Primavera

Segundo a PM, a mãe relatou que a filha foi agredida várias vezes, mas não denunciou por medo. Ela contou também que o homem não permitia que a vítima se alimentasse, gastasse água e ascendesse as luzes da casa.

O suspeito negou as agressões e o cárcere privado. Ele foi encaminhado à delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

A PM informou que a mulher demonstrou medo no momento da abordagem e não quis acompanhar os policiais até a delegacia para representar contra o marido. Segundo a PM, ela disse que só queria sair da casa com as três filhas, de 3, 9 e 11 anos.