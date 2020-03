Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Montes Claros – HUCF recebe 53 novos residentes em 10 programas diferentes

Montes Claros – “Começamos hoje uma nova fase na formação acadêmica”. Foi com esse entusiasmo que o coordenador do Programa de Residência Médica da Unimontes, professor Divino Urias Mendonça deu boas-vindas aos 53 novos residentes das 10 especialidades: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Família e Comunidade, Ortopedia e traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria e Psiquiatria do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF). A solenidade ocorreu na manhã desta segunda-feira (2/03), no auditório professor Robson Vieira Porto.

Representando o reitor da Unimontes professor Antonio Alvimar Souza, a solenidade foi presidida pela vice-reitora professora Ilva Ruas de Abreu, que destacou a importância do HUCF como hospital-escola devido a sua função social na região. “Desde Belo Horizonte até o Sul da Bahia, não há um hospital-escola 100% SUS com atendimento e função social. Precisamos trabalhar cada vez mais para que a Unimontes tenha sempre o objetivo de formar e capacitar profissionais. A educação transforma, amplia o acesso às novas possibilidades de melhoria de vida, transforma vidas e a região na qual está inserida”, disse.

Professor Divino Urias ressaltou que o sonho da Residência Médica nasceu há 27 anos, da iniciativa de três professores da Unimontes: Athos Avelino Pereira, Itagiba de Castro Filho e Robson Vieira Porto. “Eles foram os precursores deste sonho que hoje é uma realidade visível aos olhos de toda a comunidade acadêmica”, ressaltou.

“A Unimontes cumpre, por meio do HUCF, sua principal função: ser um hospital escola. Aqui será a casa de vocês por muito tempo. Irão aprender fazendo na prática com uma longa jornada de trabalho de até 60 horas semanais. Vocês serão supervisionados por professores comprometidos com ética, numa mão dupla de cooperação. É preciso compreendermos a dimensão da nossa responsabilidade, principalmente a humana, voltada para servir a comunidade”, reafirmou Urias.

PREPARADOS PARA SERVIR

Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM) e ex-professor da Unimontes, Itabiga de Castro Filho lembrou do início do programa de Residência Médica, e frisou a responsabilidade dos novos residentes para uma prestação de serviço voltada para o coletivo. “Devemos estar sempre preparados para bem servir. Tenham orgulho em fazer parte da Unimontes”, completou.

“Somos o único hospital 100% com várias particularidades. Peço a colaboração de vocês para uma contribuição contínua e melhoria dos nossos processos. Vamos ser parceiros na construção e contribuição na residência escolhida”, convidou a superintendente do HUCF, Príscilla Izabella Barros de Menezes.

Residente médico em ginecologia e obstetrícia, Ailton Gomes Brant está bastante confiante. “Espero aprimorar meus conhecimentos com o quadro de excelentes professores que a Unimontes possui. Uma das formas que podemos devolver à sociedade o conhecimento adquirido é prestando uma boa residência. Essa oportunidade será aproveitada ao máximo por todos nós”, pontuou.