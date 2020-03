Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2020.

Montes Claros – “Leitura vai, escrita vem: Memórias!” é o novo tema de trabalho do Trilha da Leitura

Montes Claros – “Leitura vai, escrita vem – memórias!” é o novo tema de trabalho da equipe do Programa de Leitura Municipal “Trilha da Leitura”. A temática, cujo objetivo principal será o desenvolvimento de ações que promovam o gosto pela leitura e a prática da escrita de forma prazerosa e significativa dentro e fora das instituições escolares, foi apresentada durante reunião com os diretores e supervisores do Sistema Municipal de Ensino, realizada no auditório da Escola Normal, no dia 20 de fevereiro. A temática apresenta a poesia e o enunciado “memórias” como panos de fundo.

Na ocasião, os participantes puderam desfrutar de cantinhos de leitura que despertaram a memória, através de cenas, utensílios, alimentos, livros, músicas e poemas de época, com os temas: “família”, “brinquedos e brincadeiras”, “coração” e “natureza”.

“Hoje nós viajamos nas lembranças do passado. Foram muitas emoções! Eu só tenho boas lembranças e saudades de tudo que vivi até aqui. Hoje, em cada cantinho de leitura que visitei, tive a certeza que sempre fui feliz! As cenas do passado passaram como um filme na minha cabeça, atingindo o meu coração e a minha alma. Retrospectiva total!”, comentou a professora do Cemei Santa Rafaela e integrante do Trilha, Ruth Nobre Aguiar.

Segundo a coordenadora do Programa, Éllen Santa Rosa, a consciência de que cada um tem uma história e a importância dela para a construção da memória coletiva é um passo significativo para que o indivíduo perceba a importância da leitura e escrita dessa mesma história na sua vida. “Não só a leitura dos signos escritos, a decodificação, mas também a leitura de mundo, dos fatos, do meio em que vive”, completou a coordenadora.

Ainda na oportunidade, algum profissionais deram depoimentos sobre o trabalho de literatura realizado nas suas respectivas instituições, como dinâmicas de leitura e lançamentos de livros e jornais; e a equipe do Trilha lançou os concursos de cantinhos de leitura e poemas, que serão desenvolvidos nas escolas e Cemeis neste primeiro semestre de 2020.

“Lindo trabalho. Quero parabenizar essa equipe maravilhosa. Foram momentos mágicos ao relembrar nossa história. Nos fez ficar bem pertinho de nossas lembranças, da nossa vida simples, do nosso jeito de ser e de agir; nos fez ir longe, relembrando nossa infância. Hoje a pós-modernidade tão sofisticada nos faz refletir: o mau uso da tecnologia tem roubado a magia e o encanto da infância”, destacou a supervisora do Cemei Cintra, Rosania de Cassia Figueiredo.