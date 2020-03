Saiba quais são os modelos de tratores agrícolas produzidos pela Agrale

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 4 de março de 2020.

A agricultura de precisão é a característica do trator Agrale 7215 de 220cv, modelo de maior potência da marca, que vem equipado com piloto automático.

Os tratores da Agrale vão de 15cv a 220cv e atendem às mais diversas necessidades do produtor rural. O trator 540 XT vem equipado com novo motor eletrônico de 40 cv, mais potente e com 23% a mais de torque que na versão anterior.

O modelo utiliza transmissão 8×8 com inversor de marchas de série, e também está disponível com cabine de fábrica, que oferece proteção às intempéries climáticas e mais segurança e conforto nas operações. No mercado é possível encontrar esse modelo de trator agrícola à venda.

Já o trator 575 Super possui ainda plataforma de trabalho, totalmente plana, coluna de direção escamoteável e telescópica, além da exclusiva cabine de fábrica. Os atributos já consagrados entre os produtores rurais: economia, robustez e versatilidade.

A agricultura de precisão é a característica do trator Agrale 7215 de 220cv, modelo de maior potência da marca, que vem equipado com piloto automático, barra de luzes e módulo de telemetria, que permite monitoramento em tempo real das operações e tem o objetivo de reduzir custos .Outra característica deste modelo é o aumento da qualidade e a produtividade na agricultura.

Unidade de Caxias do Sul

Em Caxias do Sul (RS), a Agrale tem um Centro Administrativo e unidade de fabricação de peças e componentes para a produção de veículos automotores, motores estacionários, peças automotivas e máquinas agrícolas.

Na mesma cidade há um Centro de desenvolvimento de novos produtos, além de uma unidade de montagem da linha de tratores, motores estacionários e centro de distribuição de peças de reposição.