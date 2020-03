Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros capacita servidores para o combate ao coronavírus, H1N1 e sarampo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de março de 2020.

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, em parceria com a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS/MOC), realizou, nos dias 3 e 4 de março, um seminário de capacitação para o combate ao sarampo, coronavírus e H1N1. O encontro, que teve como objetivo fortalecer o diagnóstico e padronizar fluxos de atendimento, foi direcionado para todos os profissionais de saúde da rede pública e das instituições hospitalares.

“Procuramos chamar para ministrar as palestras profissionais gabaritados, como o Dr. Marcelo Guimarães, médico pediatra e referência do CRI [Centro de Referência em Infectologia] na SRS/MOC, que tratou sobre assuntos referentes ao sarampo, e o Dr. Mariano Fagundes, médico da família e referência da Vigilância Epidemiológica de Montes Claros, que debateu assuntos relacionados ao coronavírus e ao H1N1”, destacou Dayse Alves Ribeiro Mara, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros.

Particparam da capacitação cerca de 630 pessoas, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais da Saúde. No dia 11 será realizada mais uma capacitação, tendo como público-alvo os profissionais de Januária e Pirapora.