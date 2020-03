* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Labrador sorridente viraliza nas redes sociais

Um labrador viralizou nas redes sociais nesta semana. O motivo é que nas fotos divulgadas para adoção ele deu um simpático sorriso.

Berreaux, como é chamado, foi levado para um abrigo em Louisiana, nos Estados Unidos, quando tinha 8 semanas de vida. Ele chegou ao local bastante debilitado e precisou de cuidados veterinários intensivos.

Após se recuperar totalmente, Berreaux pôde ter contato com outros animais do abrigo. Logo o cãozinho se destacou entre os demais, isso porque toda vez que algum funcionário ou voluntária passava por ele, Berreaux exibia um “sorriso”.

Com isso, o abrigo de Louisiana decidiu aproveitar a simpatia de Berreaux para tentar aumentar as suas chances de adoção. O labrador acabou viralizando no Facebook, porém ainda não encontrou um novo lar.