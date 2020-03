Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros sediará o 1º encontro regional do PSL Mulher

Montes Claros – Será realizado, neste sábado (07/03), em Montes Claros o 1º Encontro Regional do PSL Mulher, com o objetivo de incitar a participação feminina na política, em especial na mesorregião nortemineira, oferecendo palestras e discussões que visam a esclarecer e desenvolver a responsabilidade da mulher na política da região.

O encontro acontecerá na sede da 11ª Subseção da OAB em Montes Claros a partir das 8 da manhã e contará com palestras e discussões voltadas para a saúde da mulher, violência doméstica e feminicídio, além da importância da participação da feminina no cenário político.

Para a presidente do PSL Mulher em Minas Gerais, deputada Sheila, o encontro ultrapassa a perspectiva de apresentação de política às mulheres.

“Nosso expectativa é, sobretudo, conscientização à participação efetiva, chamando a atenção da sociedade sobre a importância do tema e oferecendo para essas mulheres a possibilidade de desenvolverem suas habilidades no cenário político atual, que tanto necessita da participação feminina”, pontua Deyslane.

O evento que destaca também o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (08/03), é gratuito e tem como público alvo mulheres de Montes Claros e Norte de Minas.

PROGRAMAÇÃO

A programação do evento terá início às 8 horas com credenciamento e recepção dos participantes, em seguida será formada a mesa de honra com representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, membros do Ministério Público e Chefes de Polícia, e abertura oficial pelo Presidente Municipal do PSL, Deputado Federal Delegado Marcelo Freitas.

Em seguida acontecerão palestras com nomes renomados da política, saúde, área jurídica e comunicação, conforme programação a seguir:

09h00minhs às 09h30minhs

Palestra Dr. Gessandro Elpídio Fernandes Barbosa

Médico mastologista

Saúde da mulher: foco na prevenção

09h30minhs às 10h00minhs

Palestra Dra. Karine Aparecida Maia Costa

Delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Chefe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Violência contra a mulher: formas e enfrentamento

10h00minhs às 10h20minhs

Coffee Break com show musical com Mariana Ribeiro

10h20minhs às 10h30minhs

Bate papo com Arlen Xavier

Coach, treinamentos e consultoria

Incursões sobre redes sociais nas eleições 2020

10h30minhs às 11h00minhs

Palestra Dra. Luciana Nobre

Advogada Eleitoral – sócia do LMA Advogados Belo Horizonte

Partidos Políticos e Representação Feminina

11h00minhs às 11h30minhs

Palestra Dr. Vitor Luís de Almeida

Juiz Eleitoral na Comarca de Montes Claros / Minas Gerais

A participação da mulher na política: regras eleitorais

11h30minhs às 12h00minhs

Palestra Dr. Diego Lima

Advogado Eleitoral PSL Minas Gerais

Candidaturas femininas: cuidados, fomento e análise histórica

12h00minhs às 12h25minhs

Momento para vereadoras, prefeitas, lideranças e pré-candidatas se pronunciarem.

12h25minhs às 12h30minhs

Momento para os componentes da mesa falarem

Fechamento com pronunciamento do Deputado Federal Delegado Marcelo Freitas