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Montes Claros sediará Encontro Técnico do TCEMG e AMAMS em julho
Montes Claros sediará Encontro Técnico do TCEMG e AMAMS em julho

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Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Evento acontece no dia 9 de julho com foco em planejamento, gestão e controle social.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — A cidade será palco, no próximo dia 9 de julho, do Encontro Técnico TCEMG e os Municípios, iniciativa voltada à capacitação de gestores públicos, servidores municipais, vereadores e demais agentes da administração pública. Com o tema “Planejamento, Gestão e Controle Social”, o evento busca fortalecer a administração municipal por meio de orientação técnica, troca de experiências e debates sobre temas estratégicos.

A confirmação da realização do encontro foi anunciada nesta quinta-feira (28), após reunião na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS).

  • Participaram o presidente da entidade e prefeito de São João da Lagoa, Ronaldo Soares Mota Dias, o secretário-executivo Fabiano Lopes de Oliveira, além dos representantes da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, Lázaro Moreira e Luciene Araújo.
  • O evento será realizado no auditório da AMAMS.

O encontro abordará assuntos essenciais para a gestão pública:

  • Licitações.
  • Transparência.
  • Controle interno.
  • Previdência.
  • Consórcios públicos.
  • Planejamento estratégico.

Para o presidente da AMAMS, Ronaldo Soares Mota Dias, o encontro é uma oportunidade de qualificação e fortalecimento da gestão pública regional: “O Encontro Técnico do TCEMG é uma oportunidade valiosa para que prefeitos, servidores e vereadores possam ampliar conhecimentos, esclarecer dúvidas e fortalecer práticas de gestão mais eficientes, transparentes e responsáveis.”

A iniciativa reforça o papel do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) junto às instituições acompanhadas pelo Controle Externo, como prefeituras, câmaras municipais, consórcios públicos e demais entidades que utilizam recursos públicos.

Promovido pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, o encontro mobiliza servidores, colaboradores e especialistas do TCEMG em uma programação voltada ao aprimoramento da gestão municipal e à qualificação das políticas públicas.

Com a realização do Encontro Técnico TCEMG e os Municípios, Montes Claros se consolida como centro de debates e capacitação, fortalecendo a gestão pública regional e ampliando a eficiência na prestação de serviços à população.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da AMAMS e TCEMG

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