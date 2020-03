Norte de Minas – Museu Regional do Norte de Minas exibe exposição em homenagem o Dia Internacional da Mulher

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de março de 2020.

Norte de Minas – “Mulheres Presentes” este é o título da exposição de Gemma Fonseca, artista norte-mineiro, natural do Riachão, município de Mirabela. Nas obras a figura feminina é representada das mais variadas formas: na música, na pintura, no futebol, na dança, na intimidade e, claro, nas atividades do campo.

O convite para a exposição partiu da direção do Museu Regional, Gemma conta que quando começou a desenhar e pintar se interessou logo pela figura humana de um modo geral e depois de um tempo passou especificamente para a figura feminina, por ter traços mais suaves e mais sensuais.

A exuberância das cores de suas produções é resultado do reencontro com o Riachão, comunidade rural onde nasceu e onde voltou a viver há cerca de três anos. Parte das telas que compõem a exposição são retratos dessa origem vivos na memória do artista.