* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2020.

Cachorro adotado ajuda dona a descobrir câncer de mama

Um cachorro adotado na região de Kent, na Inglaterra, salvou a vida da nova tutora ao farejar um câncer de mama. Toda vez que se abraçavam, o animal cheirava seu braço com insistência. A atitude de Menios fez com que Joanne Lowen, de 60 anos, procurasse o médico. Resultado: a professora antecipou os exames e teve um diagnóstico precoce da doença.

O cão foi tortura na Grécia e deixado para morrer, estava com as costelas quebradas e desnutrido e pesava apenas 8 kg. A professora aposentada, que já tinha outros dois animais resgatados do mesmo país, resolveu levá-lo para casa. A atitude do amigo será lembrada para sempre.