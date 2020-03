Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de março de 2020.

IBGE abre mais de 20 mil vagas temporárias em Minas Gerais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais de 20 mil vagas para contratação temporária em Minas Gerais. Os novos funcionários farão parte do Censo 2020.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de março no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para recenseador, de R$ 23,61. Os valores podem ser pagos em qualquer banco, casas lotéricas ou pela internet.

De acordo com o edital, a escolaridade exigida para recenseador é de ensino fundamental completo. Os profissionais visitarão todas as casas do país, entrevistarão os moradores e serão remunerados por produtividade – de acordo com o número de domicílios visitados.

O salário para agente censitário municipal será de R$ 2,1 mil e de agente censitário supervisor, de R$ 1,7 mil.Os profissionais contratados temporariamente ainda terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.