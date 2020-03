Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Aplicativo permite empresas monitorarem os concorrentes no Instagram

Elaborar boas estratégias de Marketing nem sempre é uma tarefa fácil… Mas, já pensou se você pudesse monitorar seus concorrentes no Instagram e DESCOBRIR os posts mais engajados deles?

Com certeza, criar posts mais atrativos e virais ficaria muito mais fácil, não é mesmo?

Essa é a proposta do aplicativo da agência Sucesso na Rede, empresa que atua no mercado do Marketing Digital há 10 anos. O aplicativo te permite ter acesso a informações valiosas dos seus concorrentes no Instagram!

Como funciona?

Com o aplicativo aberto, você insere um usuário para ter acesso aos dados que deseja analisar. Não é necessário fazer login na sua conta. Não há riscos.

Você verá quantos seguidores seus concorrentes ganharam ou perderam desde a última consulta. Os dados são atualizados cada vez que o aplicativo é iniciado.

Abaixo, também poderá ver os 10 posts recentes mais curtidos e também os 10 mais comentados, para se inspirar! Você pode monitorar quantas contas quiser e quantas vezes desejar.

Para quem é?

Empresas ou profissionais que possuem concorrentes nas Redes Sociais;

Empresas ou profissionais que não sabem o que postar ou possuem dificuldade para criar conteúdo;

Empresas ou profissionais que queiram aumentar o alcance e o engajamento em seus posts;

Dúvidas frequentes:

Quantas contas posso monitorar? Quantas contas desejar. Não há limites.

É ilegal ou perigoso? Não. O aplicativo Sucesso na Rede utiliza as API’s oficiais do Instagram. Ou seja, utilizamos recursos disponibilizados pela própria plataforma e dentro da legalidade.

O pagamento é único? O pagamento do aplicativo é único e não há cobranças extras.

Terei direito a atualizações? Sim, você pode atualizar o aplicativo pela PlayStore sempre que houver atualizações disponíveis.

Como adquirir?

O aplicativo Sucesso na Rede está disponível para smartphones Android e pode ser adquirido por um baixo valor. Você pode conhecê-lo clicando aqui.

