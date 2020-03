Norte de Minas – Presidente do TREMG fará a abertura do seminário direito municipal e eleições 2020, do CIMAMS

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de março de 2020.

Norte de Minas – Presidente do TREMG fará a abertura do seminário direito municipal e eleições 2020, do CIMAMS

Norte de Minas – O presidente do TRE, desembargador Rogério Medeiros, fará a abertura do Seminário “Direito Municipal e Eleições 2020”, em Montes Claros, na próxima sexta-feira 13, no espaço de eventos da OAB, O Seminário tem como realizadores o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS, Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais e o Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG, e apoio da OAB – Montes Claros.

O desembargador em sua palestra de abertura do evento abordará o tema “Direito Eleitoral e Novas Tecnologias”, destacando aspectos positivos e negativos da chamada “Revolução 4.0”, além da “Regras das Eleições 2020 e Fake News.

Ainda na parte da manhã, haverá painéis sobre Direito Público Municipal, com palestras de agentes públicos e políticos, sob a coordenação do IAMG. Na parte da tarde, servidores de áreas técnicas do TRE, magistrados e representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) farão palestras sobre temas relevantes para as Eleições 2020.

O presidente do CIMAMS, o prefeito Edmárcio Moura Leal, de Matias Cardoso, acredita que todos os 86 municípios do Norte de Minas deverão participar do seminário. “Muito oportuna a realização deste seminário que contará com as participações de importantes atores do processo eleitoral, como a Escola do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG, Ministério Público, OAB. O CIMAMS que é parceira neste seminário, cumpre a sua meta de atender os seus municípios consorciados com informações precisas e que ajudarão no esclarecimentos de assuntos relacionados às eleições municipais deste ano, partidos políticos, advogados, futuros candidatos e demais interessados”, comentou.

Ainda de acordo com dirigente municipalista, muitos tem sido os contatos e confirmações de prefeitos, vereadores, pré-candidatos, advogados e procuradores jurídicos das cidades da nossa área de atuação interessados em participarem do seminário. “Acredito que o interesse crescente dos pré-candidatos aos cargos de prefeitos e vereadores tem muito a ver com os temas que serão apresentados e que são oportunos neste ano eleitoral, nos municípios da nossa região, Muitas são as perguntas e as dúvidas sobre as novas regras para este pleito. Acredito que todas elas serão esclarecidas neste evento, finalizou.

OBJETIVO

Seminário “Direito Municipal e Eleições 2020” tem como objetivo prestar esclarecimentos relativos às eleições municipais a partidos políticos, advogados, futuros candidatos e demais interessados.

INSCRIÇÕES

Qualquer interessado pode participar do evento, e as inscrições, gratuitas, serão feitas na hora.