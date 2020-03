Compartilhe Facebook

* Por: Jerúsia Arruda - 13 de março de 2020.

ANATER qualifica técnicos para utilizar o SGA MOBILE

Aplicativo está facilitando o trabalho dos técnicos de campo e contribuindo para vencer os desafios da chamada Ater 4.0

Promover um serviço de assistência técnica e extensão rural (Ater) capaz de fazer com que a inovação tecnológica e o conhecimento desenvolvidos no País cheguem ao homem do campo é um dos desafios da chamada Ater 4.0, proposta pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater).

Segundo o presidente Ademar Silva Jr., a Anater tem o desafio de fazer chegar os serviços de Ater aos mais de 3,5 milhões de produtores do País, especialmente aos agricultores familiares das regiões mais vulneráveis, e para isso está estabelecendo parcerias para qualificar e equipar os extensionistas rurais para que possam levar ao campo a inovação tecnológica que vai promover, realmente, o salto de qualidade e de produtividade que se espera da Ater 4.0 e da Agricultura 4.0.

“Uma das soluções que estamos adotando é o aplicativo do Sistema de Gestão de Ater da Anater, o SGA Mobile, que além de facilitar o trabalho dos técnicos de campo, também está possibilitando o acompanhamento e a avaliação da execução das ações dos projetos realizados pela Anater e seus parceiros, em tempo real”, explica.

Segundo o presidente, o SGA Mobile já está sendo utilizado nos projetos da Anater desde o ano passado e, periodicamente, os técnicos passam por treinamento para se atualizar sobre as novas funções e possibilidades do aplicativo. “Neste mês de março, a equipe de instrutores da Anater está fazendo uma série de oficinas de atualização em várias regiões do Brasil. Nossa proposta é utilizar a tecnologia e a conectividade para promover mais autonomia para os técnicos, de forma que eles possam ajudar o homem do campo a produzir mais, com mais qualidade, menor custo e de forma cada vez mais sustentável”, completa.

SGA

A plataforma do SGA foi construída em ambiente de software livre, com solução tecnológica para análise, monitoramento e avaliação de todos os programas e projetos da Anater.

O SGA possibilita avaliar o desempenho das entidades executoras de Ater, fazendo o acompanhamento, inclusive, do técnico que insere as informações no sistema, facilitando a tomada de decisão e melhorando o desempenho no cumprimento das metas propostas, através de uma interface amigável.

O sistema também possibilita gerar relatórios a partir do cruzamento das informações lançadas, a operacionalização dos processos de credenciamento e de formação, o monitoramento e avaliação, e o acompanhamento individual de cada contrato e do trabalho de cada gestor, bem como dos indicadores que norteiam as atividades executadas.

Essas informações também contribuem para a efetivação do cronograma de desembolso, uma vez que os recursos são liberados conforme cumprimento das metas.

ACESSO

Para facilitar a utilização do SGA Mobile, a Anater disponibilizou em seu portal um manual e uma série de tutoriais em vídeo com orientações para o trabalho do técnico, desde a preparação da visita até a validação das atividades na propriedade.

O manual pode ser consultado no link: http://www.anater.org/ascom/publicacao/visualizar/arquivo/58

Já os vídeos podem ser acessados pelo link: http://www.anater.org/multimidia-videos-tutoriais.jsp

OFICINAS

Confira, a seguir, a programação das oficinas de atualização para técnicos, neste mês de março. As oficinas são realizadas em parceria com as empresas públicas estaduais prestadoras de Ater.

10/03

AGERP

Local: São Luís – MA

11/03

EMATER-PI

Local: Terezina – PI

EMATER-PB

Local: João Pessoa – PB

12/03

EMATERCE

Local: Fortaleza/ CE

EMATER-AL

Local: Maceió/ AL

13/03

EMATER-RN NATAL

Local: Natal/RN

EMDAGRO

Local: Aracaju/SE

18/03:

EPAGRI

Local: Florianópolis/SC

EMATER-MG

Local: Belo Horizonte

EMATER-AL

Local: Maceió/ AL

19/03

EMATER-MG

Local: Montes Claros/MG

24/03

EMATER-PA

Local: BELÉM/PA

26/03

EMATER-RS

Local: PORTO ALEGRE/RS