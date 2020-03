Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de março de 2020.

Última chance para ver o América/Montes Claros na Superliga 2019/2020 será neste sábado

Montes Claros – A equipe do América/Montes Claros terá seu último compromisso pela Superliga 2019/2020 neste sábado, 14, às 21 horas, contra o Minas Tênis Clube, no Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves, pela 11ª rodada do returno da Superliga.

Enquanto a equipe montes-clarense ocupa a 11ª colocação da competição nacional, com 15 pontos, o Minas está na sexta posição, com 32. A partida é válida pela fase classificatória da competição e apenas os oito primeiros colocados passarão à próxima etapa do torneio, as quartas de final. Em sua última partida, na terça-feira, o América/Montes Claros bateu o Maringá de virada por 3 sets a 2 (22/25, 21/25, 25/22, 25/20 e 15/13).

A atual formação da equipe, que no ano passado fechou parceria com o América Futebol Clube, de Belo Horizonte, ficou na 3ª posição no Campeonato Mineiro 2019, no qual enfrentou times de destaque no cenário nacional e internacional, como o próprio Minas e o Cruzeiro.