* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – Escolas particulares de Minas devem parar por três dias para planejar enfrentamento ao novo coronavírus

MG – A partir da próxima quarta-feira (18), as escolas particulares de Minas Gerais devem parar suas atividades três dias para montar um plano de enfrentamento ao novo coronavírus, a Covid-19. A mesma medida já foi adotada pelas escolas estaduais e, na rede pública, mais de dois milhões de alunos serão afetados.

A recomendação de suspender temporariamente – por um curto período – as atividades nas instituições de ensino privada foi passada pelas secretarias de Estado de Saúde e de Educação, e transmitida pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas (Sinep-MG).

Segundo a presidente da entidade, Zuleica Reis, as escolas têm autonomia para decidir sobre o fechamento ou não das salas de aula. “Mas o governo de Minas entende que não seria o momento de nenhum tipo de paralisação das atividades, por não existir contaminação comunitária do novo coronavírus”, explicou. Os três dias de suspensão, segundo Zuleica, seriam para que escolas se reorganizem e montem um plano de enfrentamento à Covid-19.

De acordo com a presidente do Sinep, mais para frente será necessário fazer um longo recesso escolar. “O governo diz que em Minas a nossa curva (de transmissão da doença) não atingiu o pico que precisa para que aja paralisação por um período mais longo das atividades escolares. Esses três dias seriam para tirar dúvidas e fazer uma reorganização”, esclareceu.

Ela destacou que, nesta segunda-feira (16), não há registro de escolas particulares paradas. Faculdades e universidades mineiras, no entanto, já se anteciparam e interromperam o semestre letivo por causa da pandemia do novo coronavírus.

Casos

Até o momento, conforme o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1.913 casos suspeitos de coronavírus, 200 confirmados e nenhuma morte. Em Minas Gerais são 297 casos em investigação com quatro confirmações. No mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), são 153.517 casos confirmados e 5.735 óbitos.