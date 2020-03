MG – Homem é preso por suspeita de incêndio criminoso em Barbacena; uma criança morreu e 12 ficaram feridos

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – Um homem de 45 anos foi preso na tarde de domingo (15) suspeito de ser o autor de incêndio criminoso que atingiu um prédio no Bairro São Gotardo, em Barbacena, e resultou na morte de uma criança de 4 anos e deixou outras 12 pessoas feridas, sendo que nove delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem ateou fogo no carro da ex-namorada, que estava estacionado na garagem do local. As chamas espalharam e atingiram o edifício e mais outros 11 veículos.