Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – SESI-MG e SENAI-MG suspendem gradativamente aulas e atividades esportivas para evitar o contágio do novo coronavírus

MG – SESI-MG e SENAI-MG estabelecem novas medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus. Até 31 de março, parte das atividades das duas entidades abertas ao público estará suspensa, como precaução e por cuidado com a saúde humana. Após essa data, as ações serão reavaliadas. Dessa maneira, ficam interrompidas as aulas do SENAI e do Ensino Médio do SESI em Minas Gerais, bem como as atividades nos clubes SESI em todo o estado.

“Estamos atentos e em contato direto e contínuo com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde para que estejamos atualizados com todas as informações de prevenção e para que possamos apoiar a indústria e toda a sociedade mineira”, afirma o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe. Ele explica que a decisão se dá com serenidade e por medida preventiva. “Não há motivo para pânico ou intranquilidade. É preciso atuar com prudência para que possamos superar este momento da melhor maneira possível”, pondera.

Por ora, as aulas do Ensino Fundamental do SESI-MG estão mantidas. Pela baixa idade desses estudantes, a entidade reserva um tempo para que os pais e responsáveis possam se organizar e aguarda as próximas definições da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde para futuras medidas.

Ações FIEMG

Na última sexta-feira, 13 de março, a FIEMG e suas entidades, SESI-MG, SENAI-MG, IEL-MG e CIEMG, já haviam estabelecido medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus. As instituições passaram a avaliar individualmente todos os eventos, encontros empresariais e reuniões que tenham expectativa de público superior a 50 pessoas.

Os empregados da FIEMG e das entidades ligadas à Federação suspenderam temporariamente todas as viagens internacionais. As nacionais serão avaliadas caso a caso. A maior parte das reuniões será realizada remotamente.

A FIEMG realiza, ainda, campanha entre as indústrias mineiras para a adoção de medidas de prevenção, visando a saúde dos trabalhadores e da população. A entidade incentiva a adoção das seguintes ações: realização de campanhas de sensibilização para os industriários para medidas de higiene pessoal; melhorar a ventilação dos locais de trabalho; intensificar limpeza e desinfecção dos locais e superfícies com contato frequente como corrimões, maçanetas de portas, botões de elevadores, entre outros; evitar eventos com aglomeração de pessoas.