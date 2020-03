Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2020.

MG – Vizinhos tentam espancar homem suspeito de estuprar a neta de 4 anos

MG – Um homem de 56 anos foi preso por suspeita de estuprar a própria neta, de apenas 4 anos, no Aglomerado Morro das Pedras, região Oeste de Belo Horizonte. Quando os vizinhos souberam do caso, tentaram agredir o homem neste domingo (15), mas ele conseguiu fugir para dentro da UPA Oeste, no Jardim América, onde a Polícia Militar foi acionada.

Um dos filhos do suspeito teria flagrado o pai no momento do estupro no sábado (14). Segundo o relato, o jovem estava em um velório quando decidiu levar o primo para casa para dormir. Ao entrar em casa, teria visto o pai dele, com as calças arriadas, em cima da criança de 4 anos, que estava seminua.

O suspeito teria pedido para que o filho não contasse nada a ninguém, mas o jovem procurou pela irmã para relatar que a filha dela havia sido estuprada. De acordo com o boletim de ocorrência, os pais da menina teriam feito perguntas a ela e a criança teria confirmado que a situação aconteceu em outras ocasiões. Ela teria confirmado penetração nos estupros.

Para a polícia, o suspeito disse que não cometeu nenhum abuso e que estava assistindo TV com a criança. Também negou que estivessem sem roupas.

A criança foi levada ao hospital Odilon Behrens para atendimento médico e psicológico. O suspeito foi atendido na UPA Oeste e depois preso.