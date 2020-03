Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2020.

Norte de Minas – Homem morre em colisão entre ônibus e moto em Botumirim

Norte de Minas – Um motociclista de 45 anos morreu depois de colidir com um ônibus na estrada que liga Barrocão à Comunidade Adão Colares, em Botumirim no Norte de Minas, na noite dessa segunda-feira (16).

A vítima foi atingida quando tentou ultrapassar um ônibus, porém perdeu o controle da moto e caiu debaixo do veículo.

A equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU esteve no local para prestar socorro, mas a vítima que teve afundamento de crânio, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.