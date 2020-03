Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2020.

Norte de Minas – CIMAMS faz recomendações aos municípios sobre o Coronavírus

Norte de Minas – Diante do quadro de pandemia de coronavírus, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS orienta e comunica as administrações públicas dos municípios consociados para que as seguintes medidas sejam adotadas, a fim de evitar que a infecção humana encontre ambiente propício em nossos municípios, como o Plano Municipal de Contingência; a suspensão de comemorações de aniversários de municípios, inaugurações de obras, seminários, palestras, eventos afins ou aglomeração de pessoas realizadas pelo poder público ou pela iniciativa privada.

O Consórcio sugere ainda que sejam suspensas todas as viagens de servidores públicos para outras cidades, Estados e países em missões oficiais, com o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos nossos servidores, ressalvados os casos excepcionais, devidamente justificados.

No setor educacional, a imediata suspensão das atividades em universidades, faculdades, escolas públicas municipais e privadas até o dia 13 de abril, conforme determinação da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – medida imprescindível para evitar que o COVID 19 encontre oportunidade de proliferação no ambiente educacional deste município.

O imediato afastamento preventivo dos servidores municipais com idade acima dos 60 (sessenta) anos, pelo período mínimo de quarentena (20 dias). Tal medida também é recomendada para servidores com comorbidades ou dificuldades respiratórias e sintomas de gripe, assim como, para pessoas com doenças autoimunes, crônicas ou condições imunodepressoras, gestantes e lactantes.

Pede-se que sejam adotadas medidas básicas de higiene nos órgãos e atividades essenciais da administração pública municipal. Da mesma forma, faz-se necessário intensificar a orientação de servidores e da população em geral, através de campanhas em rádios e redes sociais, sobre as maneiras mais eficazes de combater o coronavírus.

A suspensão das férias e licenças dos profissionais de saúde para que possam compor o quadro clínico do Plano Municipal de Contingência a ser seguido pelo Município no período de crise.

O presidente do CIMAMS, Edmárcio Moura Leal, prefeito de Matias Cardoso, disse que: “esse é mais um desafio que todos nós teremos que superar e vamos conseguir. Mas para tanto teremos que adotar todas as medidas individuais e coletivas necessárias”.

“Essa presidência se coloca à inteira disposição dos municípios para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, lembrando que esse é mais um desafio que todos nós teremos que superar e vamos conseguir. Mas para tanto teremos que adotar todas as medidas individuais e coletivas necessárias”, concluiu Edmárcio Moura.

O CIMAMS, diante desses fatos, decidiu adotar medidas de prevenção visando à garantia da segurança da saúde de seus funcionários e, de acordo com orientações para que se evitem ao máximo os contatos pessoais em benefício de toda a população, optou pela adoção do sistema de trabalho HOME OFICE, por parte de alguns integrantes da equipe do consórcio.

O restante da equipe exercerá suas atividades na sede do consórcio em período reduzido de atendimento ao público que ocorrerá no período matutino de 08h00min as 12 horas, de segunda a sexta feira, em regime de plantão.

O atendimento ao público seguirá as regras determinadas pelas autoridades sanitárias, respeitando o limite de pessoas a serem atendida, devendo se possível recorrerem ao atendimento a distância, por telefone ou e-mail.