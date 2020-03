Norte de Minas – Principais entradas de Salinas contam com barrerias para evitar propagação do Coronavírus na cidade

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de março de 2020.

Norte de Minas – Na Noite desta Quinta (19/03) a Guarda Municipal, Profissionais da Saúde e Assistência Social estão trabalhando em regime de plantão nas entradas da cidade de Salinas, no Norte de Minas.

O trabalho de monitoramento e orientação tem como foco evitar o descumprimento das normas sanitárias que visam evitar a propagação do Coronavírus na cidade. Um decreto (DECRETO Nº 8.837, DE 19 DE MARÇO DE 2020) na cidade trata sobre este aspecto. Os profissionais farão verificação do estado de saúde, orientação e prevenção aos ocupantes do veículo.

“Art. 2º- As vias públicas de acesso ao Município de Salinas, a partir desta data, contarão com barreiras fixas e móveis, monitoradas pela Superintendência Municipal de Transportes, Trânsito e Aeroportos, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde, os quais farão verificação do estado de saúde, orientação e prevenção aos ocupantes do veículo.

§ 1º Ficam restritos de entrar no Município os ônibus e vans de turismo, bem como seus ocupantes, provenientes de cidades onde resta confirmada a contaminação comunitária pelo agente Coronavírus – SARS-CoV-2.

§ 2º Excetua-se da restrição prevista no § 1º, os passageiros que comprovarem sua residência no Município de Salinas.”.