* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2020.

Norte de Minas – Colisão frontal entre ônibus e caminhão deixa 11 mortos e 17 feridos em Pirapora

Norte de Minas – Onze pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um grave acidente, na BR- 365, na altura do KM 155, em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (22).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus invadiu a contramão e bateu de frente com um caminhão. No ônibus, havia 27 pessoas.

Dezesseis feridos foram socorridos para o Hospital de Pronto-Socorro de Pirapora.

Uma pessoa estava mais grave e foi socorrida para um hospital de Montes Claros.

Todos os óbitos são de passageiros do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia seguia de Londrina (PR) para Itabaiana (SE).

A pista foi liberada por volta de 10h.

