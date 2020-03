Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2020.

Norte de Minas – Professor desenvolve site para auxiliar pequenos agricultores de Janaúba a venderem seus produtos pela internet

Norte de Minas – Com o necessário isolamento para evitar maior propagação do coronavírus, muitos agricultores familiares se veem, de repente, sem poder comercializar seus produtos nas feiras, praças e mercados em que sempre estiveram. E a população, tendo que evitar sair de casa, está com dificuldades para fazer suas compras ou para ter produtos orgânicos e de qualidade. Mas com a internet e com a colaboração de parceiros, é possível inovar para driblar essa adversidade momentânea.

Com esse espírito que a prefeitura de Janaúba, a Emater e o IFNMG-Campus Janaúba trabalharam rápido para colocar à disposição dos clientes os contatos e as informações de pequenos feirantes da cidade para, assim, facilitar a venda das frutas, verduras e hortaliças.

O site “Feira da Agricultura Familiar Online/Delivery” foi criado pelo professor de Informática do IFNMG-Campus Janaúba Rômulo Silveira Ramos, após solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios, e traz o nome e o telefone dos feirantes, os produtos e a unidade dos produtos que cada um tem disponível e o horário em que podem entregar. O site traz também as informações básicas da venda, como o preço mínimo (R$ 10) e que a entrega e o valor de pagamento são combinados com cada feirante, e informações sobre os cuidados com a compra, como manter distância do entregador, lavar as mãos e as sacolas e higienizar todos os produtos separadamente. O pedido é feito pelo Whatsapp e entregue por um mototaxista ou pelo próprio agricultor.

Clique aqui para acessar o site.

“Com o Decreto Municipal proibindo o funcionamento das feiras livres, pensamos nesse método para continuar fornecendo os alimentos de qualidade para a comunidade, desaglomerar os supermercados e manter o desenvolvimento agrário, considerando que muitos desses feirantes vivem exclusivamente da renda do que produzem na roça”, diz o diretor de Agronegócios da Prefeitura, João Rafael Janas, que explica que foram selecionados agricultores que não estão no grupo de risco e que a produção é assistida pela Emater ou pela Secretaria. Segundo o diretor, são inicialmente dez agricultores cadastrados, que farão rodízio para que sejam atendidos mais produtores e compradores.

“O site é bem simples e básico, feito inclusive sem custo, mas tem grande potencialidade em ajudar os pequenos produtores de Janaúba, e pode servir de exemplo para que prefeituras e outras instituições coloquem em prática ideias semelhantes, contribuindo com os vendedores, que estão momentaneamente sem poder vender nas ruas, e com os compradores, que devem evitar sair de casa”, disse o professor Rômulo.