* Por: Jornal Montes Claros - 24 de março de 2020.

Norte de Minas – Sebrae intensifica atendimento aos pequenos negócios

Norte de Minas – Os pequenos negócios formam o segmento mais sensível aos impactos econômicos da pandemia do coronavírus no Brasil. Por isso, para subsidiar os empreendedores com informação e orientação sobre estratégias e decisões importantes neste cenário de incertezas, o Sebrae Minas lança, nesta segunda-feira (23), a campanha Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o coronavírus.

A ação consiste na oferta de palestras on-line, cursos, cartilhas, infográficos, e-books e outros conteúdos digitais exclusivos que podem ser acessados por meio do endereço http://sebrae.mg. “Estamos em um momento em que os empreendedores precisam, mais do que nunca, reinventar seus negócios, ampliar a presença nos canais digitais e desenvolver novos modelos de trabalho e atendimento”, destaca o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha.

O conteúdo do portal concentra respostas a diversas dúvidas dos empreendedores, que intensificaram a busca por atendimento no Sebrae nas últimas semanas. As consultas mais recorrentes são relacionadas a temas como vendas on-line, marketplaces, modelos de delivery, financiamento e refinanciamento, trabalho remoto, entre outras.

Na campanha Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o coronavírus, o Sebrae Minas busca responder estas e outras questões com conteúdo de diferentes formatos, para facilitar a vida do empreendedor. “Agora é o momento de buscar informação segura para repensar modelos e estratégias de negócios. A equipe do Sebrae Minas está totalmente dedicada a este propósito e empenhada em oferecer soluções para apoiar os empreendedores a seguirem em frente”, completa Rocha.

Palestras on-line

Ao longo desta semana, os empreendedores poderão conferir, diariamente, no portal http://sebrae.mg, palestras on-line com conteúdo inédito de orientação empresarial. Os vídeos abordam temas como gestão financeira, crédito, liderança, marketing digital, estratégia e gestão, entre outros, tudo com foco no cenário de enfrentamento da pandemia.

O acesso a todo o conteúdo do portal é livre e gratuito. O empreendedor ainda pode entrar diretamente em contato com o Sebrae Minas para esclarecer dúvidas e ter orientações personalizadas por videoconferência, WhatsApp (31) 9822-8208 e telefone (0800 570 0800).