* Por: Jornal Montes Claros - 25 de março de 2020.

O Boticário doa 1,7 tonelada de álcool gel para a saúde pública

O Boticário entra na valiosa corrente de amor que está se formando para ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus no país. A marca, por meio do Instituto Grupo Boticário, vai doar 1,7 tonelada de álcool em gel Cuide-se Bem para o sistema de saúde pública de Curitiba, cidade onde está localizada a sede do Grupo.

“O Boticário acredita que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte”, disse Aline. Além da doação ao SUS, a marca quer reforçar e conscientizar para outras medidas na prevenção da doença, disponíveis dentro de casa, como a importância da lavagem das mãos, com água e sabão. “É a recomendação mais indicada na prevenção da transmissão, podendo ser colocada em prática inúmeras vezes ao dia. Trata-se não só de autocuidado, mas de uma prática de amor e consideração com todos ao redor. O momento é de união e senso coletivo”, acrescenta.

O Álcool Gel Cuide-se Bem possui concentração de 78% de álcool etílico, que elimina cerca de 99,9% das bactérias.

Campanha no Instagram Oficial da marca: https://www.instagram.com/p/B96_8S9lhaL/

O Boticário convida a compartilhar álcool em gel

Para criar uma verdadeira corrente de amor, empatia e cuidado mútuo entre a sociedade, o Boticário inicia hoje uma campanha de incentivo para a doação de álcool em gel. O movimento convida as pessoas que têm acesso a água e sabão em casa, e podem fazer a lavagem correta das mãos – principais agentes na prevenção contra o novo coronavírus – a doarem álcool em gel para quem realmente precisa.

“O Boticário acredita que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte. Neste diálogo, a ideia é conscientizar as pessoas para que cada produto tenha seu uso potencializado. Para quem pode estar em casa, lavar bem as mãos com água e sabão já basta. Assim, o álcool em gel pode ficar disponível aos que ainda precisam sair”, diz Aline Mori, diretora de marketing do Boticário. “Este é o movimento que o Boticário acredita ser importante neste cenário”. A marca convida a sociedade para aderir a este movimento com uma série de informações divulgadas nas suas redes sociais, incentivando essa conscientização e senso coletivo.

“Lavar corretamente as mãos é a recomendação mais indicada na prevenção, podendo ser colocada em prática diversas vezes ao dia por quem está em casa. É uma prática de amor, autocuidado e consideração com todos ao redor e com a sociedade em geral. O momento é de união”, acrescenta.

A empresa tem tomado todas as medidas necessárias para apoiar a prevenção da contaminação do Coronavírus, cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas autoridades e agências de cada estado e cidade em que atua. Além disso, tem colaboradores em home office, reduziu drasticamente os que precisam estar fisicamente na empresa, revisou o modelo de turnos e formatos de operação nas fábricas e centros de distribuição e remodelou o funcionamento de refeitórios. Também seguiu as recomendações dos governos para áreas de risco à sociedade, interrompendo algumas operações de varejo, reduzindo horários de funcionamento para alternar equipes, evitando movimentações em horários de maior concentração de pessoas, entre outras ações.

