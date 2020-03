Montes Claros – Bombeiros resgatam burro que caiu em buraco

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2020.

Montes Claros – Os bombeiros de Montes Claros resgataram um burro que caiu dentro de um buraco de três metros de profundidade no bairro Jardim Alegre, em Montes Claros, nessa quarta-feira (25).

Um Bombeiro, que atuou no resgate, explicou que o buraco era em um lote vago e o burro tinha costume de entrar no local.

D acordo com o Bombeiro “Esse buraco estava fechado com tábuas, mas as tábuas cederam e por isso, o animal caiu. Utilizamos um tripé e técnicas de salvamento terrestre para retirá-lo”.

O trabalho durou cerca de 1h30 e o animal não ficou ferido.

O burro ficou sob os cuidados do tutor.