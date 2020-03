Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2020.

Montes Claros – SSU suspende atendimento presencial ao público

Montes Claros – A Secretaria de Serviços Urbanos (SSU), órgão do Município responsável por serviços como limpeza e manutenção de ruas e avenidas, entre outros, acaba de estabelecer a suspensão temporária do atendimento presencial à população. As solicitações de serviços continuarão sendo recebidas pelo site da Prefeitura de Montes Claros, através do link https://portal.montesclaros. mg.gov.br/fale-conosco, e telefônico (2211-4239).

A medida, que foi tomada através da Portaria nº 3/2020 da SSU, e publicada no Diário Oficial Eletrônico de Montes Claros desta quarta-feira, 25, acontece em virtude do reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, e da situação de emergência em saúde pública no município.

Assim, segundo a portaria, o plano de trabalho na SSU deverá privilegiar o teletrabalho, especialmente para o servidor que for portador de doenças respiratórias crônicas, doenças preexistentes e os imunodeprimidos, situações devidamente comprovadas por atestados ou relatórios médicos; estiver gestante; ou for maior de 60 anos.