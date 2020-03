Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de março de 2020.

Norte de Minas – Hemominas orienta doadores a agendarem suas doações

Norte de Minas – Com o objetivo de organizar o fluxo de atendimento, evitando aglomerações para que as doações de sangue ocorram da forma mais segura possível, a Fundação Hemominas está orientando a população para que agende suas doações online (www.hemominas.mg.gov.br) ou pelo MGapp

Vale lembrar que as unidades da Fundação estão funcionando normalmente em todo o estado e, especialmente agora, com a pandemia do coronavírus – Covid-19, é fundamental que as pessoas saudáveis compareçam à instituição e contribuam para a manutenção dos estoques de sangue. Senão, os pacientes hematológicos atendidos pela Fundação em Minas Gerais, bem como todos aqueles que estão nos hospitais na dependência de transfusões, ficam duplamente fragilizados: pelo vírus em si e pela falta de sangue e hemocomponentes necessários à sua sobrevivência.

As unidades da Hemominas são ambientes seguros – estar saudável é uma condição básica para ser um doador. Atenta às recomendações do Ministério da Saúde, a Fundação intensificou os procedimentos de higienização e prevenção, entre eles: a obrigatoriedade do uso do álcool gel / líquido70% nas mãos (qualquer doador ou pessoa que entrar nas unidades); só serão aceitas caravanas de doadores de, no máximo, 10 pessoas; as salas de espera das unidades, como as de coleta do sangue, foram reorganizadas de forma a garantir um distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores.

Os procedimentos são realizados por profissionais capacitados e que seguem todas as normas de proteção e prevenção, a fim de proporcionar segurança para quem doa e sangue de qualidade para o paciente. Mais do que nunca, é necessário o exercício da solidariedade, da cumplicidade, cada um fazendo sua parte para poder atravessar este momento difícil, com os desafios que ele impõe a todos.

Se você está em plenas condições de saúde, consulte nossos endereços e horários de funcionamento e agende sua doação de sangue. Lembre-se: sua atitude salva vidas.