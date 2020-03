Norte de Minas – Empreendedores do Norte de Minas recebem suporte on-line do Sebrae em tempos de coronavírus

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2020.

Norte de Minas -O avanço da pandemia do novo coronavírus causa medo e incerteza na economia, principalmente, aos pequenos negócios, que de acordo com o Sebrae representam 99% das empresas brasileiras Em meio à crise, o Sebrae Minas oferece constante suporte e ampara os empreendedores por meio de palestras on-line, atendimento via Chat, e-mail, consultorias por vídeo, WhatsApp e pelo telefone 0800 570 0800.

No Norte de Minas, o Sebrae atende 85 municípios distribuídos nas microrregiões de Montes Claros, Pirapora, Januária, Serra Geral e Alto Rio Pardo, e neste momento de apreensão os colaboradores estão atentos e trabalham para atender às necessidades e aflições dos micros e pequenos empreendedores.

“O momento conturbado que estamos passando exige muita criatividade e inovação. Para que os pequenos empreendedores consigam manter seus negócios é preciso buscar informação, conhecimento e participar de lives. E nós do Sebrae Minas oferecemos várias soluções on-line que podem auxiliar os empreendedores nesse enfrentamento da crise”, ressalta o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Cláudio Oliveira.

Retorno positivo

Proprietária de uma loja de confecções em Januária, Ruth Maria Nunes encontrou em uma palestra on-line do Sebrae um apoio importante para seguir em frente com seu negócio. “A analista me ligou avisando que teria uma palestra dedicada ao varejo. Assisti e o consultor me deixou mais confiante, uma vez que eu estava muito perdida, sem saber o que fazer. Aprendi que o momento é de negociar com clientes e fornecedores, fazer promoções e reforçar a divulgação nas redes sociais. Estou ciente de que agora devo pensar na sobrevivência do meu negócio e não em lucro” conta.

Esclarecedora

Neudark Soares é gestor da Rede Construir, que integra 12 lojas no Norte de Minas. Ele destaca o apoio on-line que o Sebrae oferece neste momento. “Precisamos desse suporte do Sebrae e já estamos utilizando. Participei da palestra ‘Construção civil em tempos de coronavírus’, a qual foi muito esclarecedora e irá nos ajudar nas tomadas de decisões neste momento tão difícil que o mundo atravessa. Agora, é planejar, aguardar a turbulência passar e trabalhar muito para nos recuperarmos e voltar a ajudar o nosso país a crescer, ” ressalta.

Onde acessar as palestras: Portal sebrae.mg

Temas das palestras on-line:

1. Inovação ágil em tempos de coronavírus

2. Construção civil em tempos de coronavírus

3. Gestão financeira em tempos de coronavírus

4. Serviços de alimentação fora do lar em tempos de coronavírus

5. O futuro dos salões de beleza em tempos de coronavírus

6. O papel do líder e da produtividade da equipe em tempos de coronavírus

7. VENDAS – É possível continuar vendendo durante a crise?

8. Seis práticas essenciais de gestão em tempos de coronavírus

9. Negócios da Moda: 10 passos para superar a crise em tempos de coronavírus

10. Revisite a estratégia do seu negócio em tempos de coronavírus

11. Vamos falar sobre Franquias em tempos de Coronavírus

12. Marketing Digital, entenda como as Personas mudaram em tempos de Coronavírus

13. Medidas Trabalhistas e Benefícios Fiscais em tempos de Coronavírus

14. Startups

15. Turismo

16. Agronegócio