* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2020.

Montes Claros – 80 litros de álcool líquido é apreendido em laboratório clandestino em Montes Claros

Montes Claros – 80 litros de álcool líquido armazenados em galões de água mineral e 40 frascos de álcool em gel produzidos ilegalmente foram apreendidos em Montes Claros nesta segunda-feira (30).

Os materiais estavam em um sítio e em uma casa, usada como laboratório clandestino.

Foi encontrada ainda uma quantidade de carbocol, “matéria-prima que está em falta no mercado para as empresas regulares fazerem a produção do produção do álcool em gel”, como explica o farmacêutico Luiz Paulo Ruas, da Vigilância Sanitária.

A apreensão foi feita durante uma operação do órgão com a Polícia Militar e Guarda Municipal.

Um casal e o filho foram levados para a delegacia.