Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2020.

Montes Claros – Live in Casa Cia Promoções; O show é por nossa conta

Montes Claros – Quem trabalha com sonhos e alegria, não poderia faltar com o seu público no momento mais difícil. Pensando nisso, a Cia Promoções criou o projeto Live in Casa Ci@. O objetivo é dar palco virtual aos artistas nacionais parceiros e também regionais dentro das redes sociais da empresa, que somam mais de 100 mil pessoas.

As lives, em todo o mundo têm sido uma válvula de escape para fugir da monotonia, e profissionais de todos os segmentos vem, utilizando estes canais, para estarem em contato com o seu público.

Neste último dia de sábado, 28 de março, Gustavo Lima mostrou sua força, em uma live de 5 horas de duração, atingindo um público geral de mais de 500 mil pessoas.

A posição da empresa de eventos Cia Promoções, é de calma e reflexão neste momento. Sobre a volta de suas atividades, a posição é que será o mais breve possível, mas dentro do recomendado pelos órgãos de saúde. Nenhum ingresso vale uma vida!

Nesta semana, teremos em nossa live pelo instagran, a @cia_promocoes , até o momento 7 atrações artísticas, e na quarta-feira, promete ser o dia de maior público, com o artista Tuca Fernandes.

Confira a programação da primeira semana:

ATRAÇÃO DATA Papazzoni 31/03 Terça Tuca Fernandes 01/04 Quarta Feira Samba do Foca com Deixa Virar 02/04 Quinta-feira Rafael Borges e Mateus 03/04 Sexta-feira Marcinho Rambazzo 04/04 Sábado Vitinho Imperador 06/04 Domingo

Sobre o mercado de trabalho

Sem sombra de dúvidas, o setor mais afetado pelo COVID-19, em todo o Brasil, foi o de eventos. Foi o primeiro segmento a sofrer restrições de suas atividades e, com certeza, será o último a ser liberado.

Sem poder funcionar, não se pode contar com o dinheiro do ingresso, tão importante para manter respirando uma cadeia que tem no artista sua ponta mais visível, mas inclui dezenas de outas profissões e atividades, diretas e indiretas, que são técnicos, câmeras, montadores, garçons, cozinheiras, entre outros profissionais.

Empresas estão buscando alternativas para sobreviver, visto que os prejuízos do impacto desta pandemia já estão sendo sentidos em todas as atividades do segmento.

De acordo com o IBGE, cerca de 5 milhões de pessoas trabalham no setor cultural brasileiro. Representam 5,7% dos profissionais do país. O setor é responsável por 2,67% do PIB (Produto Interno Bruto).

No Norte de Minas, a Ci@ Promoções, principal produtora de eventos da região, da já adiou 3 eventos, paralisando uma cadeia de profissionais que somam ao todo mais de 500 pessoas, e um público que aguardará o próximo espetáculo de mais de 15 mil pessoas.