Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

MG – Órgãos públicos criam força tarefa contra preços abusivos

MG – Com a pandemia do novo coronavírus, a procura por álcool em gel, luvas e máscaras, tem aumentado e com isso alguns estabelecimentos tem se aproveitado para aumentar o preço destes itens. Com isso consumidores vêm registrando reclamações. Para combater essa prática, Promotores de Justiça e auditores fiscais da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, formaram uma força-tarefa, que está apurando esses casos.

O Ministério Público relata que tem recebido várias reclamações de consumidores a respeito de valores abusivos. Além disso, unidades de saúde têm reclamado que fornecedores estariam retendo estoque e aumentando preço em valores altíssimos.

A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais vem realizando um levantamento de dados para obter informações e com isso, colaborar com os trabalhos realizados pelo Ministério Público.

A força-tarefa pretende aplicar medidas administrativas aos responsáveis. As medidas podem ir de aplicação de multas a interdição do estabelecimento. Os interessados em registrar novas denúncias, podem fazê-las pelo site do Ministério Público.