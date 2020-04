Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

Montes Claros – “Dia D Regional de Combate à Dengue”, neste sábado, 4 de abril

Montes Claros – Dando continuidade às ações do “Dia D Regional de Combate à Dengue”, neste sábado, 4 de abril, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura estarão, das 7 às 17 horas, nos bairros Dr. João Alves, Conjunto Habitacional Havaí, Vila Telma, Maria Cândida e São Judas II.

Na ocasião, três caminhões e quatro picapes estarão fazendo o recolhimento de materiais inservíveis que podem acumular água, como vasos, latas e pneus velhos. O órgão ressalta que é de suma importância a participação popular para o êxito da ação, eliminando dos quintais todo tipo de potencial criadouro do mosquito. Estarão envolvidos na ação 150 servidores.

No início do ano, o CCZ realizou o Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti, o LIRAa. Na oportunidade, foi apontado um alto índice de infestação, de 10,3%, considerado de grande risco de disseminação dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

O CCZ recomenda algumas medidas para o controle do mosquito Aedes aegypti, como manter bem tampados tonéis, caixas e barris d’água; lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para armazenar água, para eliminar possíveis ovos do vetor nas paredes desses reservatórios; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; e acondicionar pneus em locais cobertos.