* Por: Jornal Montes Claros - 3 de abril de 2020.

Montes Claros – SAMU recebe solidariedade de entidades da sociedade civil

Montes Claros – A pandemia de Covid-19, como não poderia deixar de ser, tem despertado a solidariedade dos brasileiros. Em virtude da epidemia que teve início na Ásia, as instituições de saúde têm encontrado dificuldades em encontrar fornecedores de materiais extremamente importantes para o atendimento às vítimas como o álcool 70%, máscaras cirúrgicas e do tipo N95, além de protetores faciais que são utilizadas no manuseio dos pacientes.

Assim, empresas e entidades organizadas da sociedade civil têm tomado iniciativas solidárias. O grupo Ser(tão) Solidário, por exemplo, está produzindo de forma artesanal protetores faciais e doando para instituições públicas de saúde do Norte de Minas. Nesta semana, o SAMU Macro Norte recebeu protetores faciais produzidos pelo Ser(tão) Solidário em impressoras 3D.

Representante da entidade, a engenheira clínica Erlane Sandra Mota conta que o grupo Ser(tão) Solidário também produz outros equipamentos de proteção individual para doação a instituições de que prestam serviços de saúde e realiza manutenção em respiradores hospitalares artificiais através de diversos colaboradores espalhados pelo Norte de Minas.

Ubiratam Correia, coordenador do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, destaca a importância da rede de voluntariado, uma vez que materiais como equipamentos de proteção individual estão sendo muito procurados não apenas no Brasil ou no Norte de Minas, mas em todo o mundo de maneira simultânea.

A diretora executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), Kely Cristina de Moura Lacerda, agradece às instituições, que acreditaram no trabalho desenvolvido pelo SAMU, pelas doações que serão utilizadas no atendimento da população do Norte de Minas.

Além da doação do Ser(tão) Solidário, a empresa Sada Bioenergia, que está instalada no município de Jaíba e é subsidiária da Sada, que é conhecida por suas atividades de transporte de cargas, também se sensibilizou e contribuiu doando 200 litros de álcool 70% ao SAMU.