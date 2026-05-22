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Fundação Sara mobiliza sociedade para construir hospital de câncer infantojuvenil em Montes Claros
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Fundação Sara mobiliza sociedade para construir hospital de câncer infantojuvenil em Montes Claros

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Instituição reforça urgência do diagnóstico precoce e amplia rede de apoio às famílias do Norte de Minas.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — Diante da estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) de que o Brasil registre cerca de 7,5 mil novos casos de câncer infantojuvenil por ano, a Fundação Sara intensifica sua mobilização em Montes Claros para construir o primeiro hospital oncopediátrico do Norte de Minas, em parceria com a Santa Casa de Montes Claros. O objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento especializado, garantindo mais chances de cura para crianças e adolescentes.

Urgência do diagnóstico

O câncer infantojuvenil evolui rapidamente e não está relacionado a fatores de estilo de vida, como ocorre em adultos. A detecção precoce é determinante para aumentar as chances de cura, que podem chegar a 80% em centros especializados.

A superintendente executiva da Fundação Sara, Silvana Soares, enfatiza: “Estamos construindo o primeiro hospital oncopediátrico do Norte de Minas para garantir mais acesso, qualidade no tratamento e, principalmente, mais chances de cura para nossas crianças.”

Rede de apoio consolidada

Com 28 anos de atuação, a Fundação Sara oferece suporte multidisciplinar às famílias, incluindo hospedagem, alimentação, transporte, assistência jurídica e acompanhamento psicológico. A oncologista pediatra Dra. Sabrina Eleutério reforça: “O sucesso do tratamento está ligado a enxergar o paciente para além da doença. A Fundação garante assistência integral e humanizada.”

Histórias que inspiram

O caso do pequeno Rael Lacerda, de 4 anos, natural de Divisa Alegre, mostra a importância da estrutura oferecida em Montes Claros. Após diagnóstico de leucemia confirmado na cidade, Rael recebeu tratamento contínuo com apoio da Fundação Sara. Para os pais, Rafael e Maria da Glória, a instituição foi essencial para enfrentar a luta contra a doença.

Como participar

A Fundação Sara destaca a possibilidade de destinar até 3% do Imposto de Renda para apoiar o projeto, sem custo adicional ao contribuinte. As informações estão disponíveis no site fundacaosara.org.br/ir (bing.com in Bing) e pelo telefone (38) 3214-5500.

Sobre a Fundação Sara

A Fundação Sara foi instituída em junho de 1998, na cidade de Montes Claros/MG, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias da região com crianças e adolescentes com câncer. O desejo de criar uma instituição filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.

Quem acompanhou a história de luta da família se comoveu e se juntou à causa e, assim, a Instituição foi ganhando força. A missão de oferecer assistência social foi ampliada para outros eixos, como o trabalho de diagnóstico precoce, realizado na região; as significativas contribuições aos hospitais onde as crianças e adolescentes se tratam; e a criação de uma sede na capital mineira, em 2010. Em 28 anos de atuação, já são mais de 1.800 famílias amparadas.

Em 2018, 2020, 2022 e 2025 a Fundação Sara foi reconhecida pelo Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil em gestão e transparência. Em 2022, a instituição foi contemplada com o Prêmio Integridade pelo Ministério Público de Minas Gerais – MPMG, comprovando sua atuação com boas práticas de gestão, governança, integridade e conformidade no estado.

Para proporcionar mais chances de cura para crianças e adolescentes, a Fundação Sara está construindo em Montes Claros o Hospital de Câncer Sara Albuquerque, o primeiro do Norte de Minas exclusivo para crianças e adolescentes. Uma parceria com a Santa Casa de Montes Claros. Para saber mais sobre o trabalho da Fundação Sara acesse www.fundacaosara.org.br.

A construção do Hospital de Câncer Sara Albuquerque, em Montes Claros, representa um marco para a oncologia pediátrica no Norte de Minas. A iniciativa fortalece a cidade como referência regional em saúde e oferece esperança para centenas de famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Fundação Sara

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