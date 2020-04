Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2020.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros transfere para outro local os atendimentos de urgência e emergência pediátrico

Montes Claros – A Santa Casa de Montes Claros informou que o atendimento de urgência e emergência pediátrica do SUS passará a ser realizado temporariamente no pronto atendimento do hospital, na Praça Honorato Alves, 22, no Centro.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação, a medida busca oferecer mais segurança no fluxo de atendimento de pacientes com suspeita da Covid-19.