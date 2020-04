Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de abril de 2020.

Montes Claros – Montes Claros já imunizou 75% dos idosos contra o H1N1

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros vem realizando, desde o dia 23 de março, a vacinação contra o H1N1 (Influenza) para idosos (pessoas com mais de 60 anos) e profissionais de Saúde. As doses da vacina estão sendo repassadas ao município pela Secretaria de Estado de Saúde, que manda remessas de forma rotineira para serem usadas na cidade.

Até o momento já foram vacinados, em Montes Claros, 25.527 idosos, o que equivale a 75,55% desse público-alvo. Também já receberam a imunização 5.227 profissionais da Saúde, ou 42,48% do público-alvo.

Para evitar a exposição das pessoas idosas a outras doenças, principalmente ao COVID-19, a vacinação dessa parcela da população está sendo realizada em suas próprias residências, ou então em um “drive-thru” montado pela Prefeitura na portaria da Unimontes. Nessa modalidade de vacinação, as pessoas são imunizadas sem a necessidade de sair de seus carros.

É importante salientar que a vacinação contra a H1N1 não imuniza para o coronavírus, mas foi adiantada em todo o Brasil pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reduzir o número de casos de doenças respiratórias, ajudando assim a evitar a sobrecarga do sistema de saúde que pode ser provocada pelo avanço da COVID-19.

A imunização dos idosos e profissionais de Saúde segue até o dia 16 de abril. A segunda etapa da campanha será realizada entre os dias 16 de abril e 9 de maio e terá o público-alvo composto por doentes crônicos, professores (rede pública e privada), além de profissionais das forças de segurança. A última fase, que terá início no dia 9 de maio, dará prioridade a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas entre 55 e 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.