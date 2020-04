Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

Montes Claros – Cartinhas de Esperança

Montes Claros – Profissionais de saúde da Santa Casa Montes Claros, no norte de Minas Gerais, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (8), com a entrega de cartinhas escritas por alunos do 6º ao 9º ano, da Escola Adventista. De acordo com a diretora Cristina Neiva, a iniciativa foi uma forma de homenagear e agradecer todos os profissionais de saúde do município que estão na linha de frente de combate ao coronavírus. “As cartas são simples, espontâneas, mas são cartas que foram feitas por crianças, de dez a treze anos, de coração. Só temos a agradecer o empenho de todos os profissionais”, disse.

O professor de português Eliel Nunes complementou, ressaltando que “o mais importante no gesto foi a simplicidade e a originalidade de cada um deles ao escrever.

A gratidão que eles estão tendo e a preocupação deles em relação aos profissionais. Deixo aqui o nosso sincero agradecimento e esperamos que a ação possa atingir o seu objetivo”, concluiu.

As enfermeiras Shirley Alcântara e Naiara Vilasboas, que atuam no Pronto Socorro e Pronto Atendimento, respectivamente, receberam as cartinhas representando os colaboradores do hospital. “Foi extremamente gratificante receber esse carinho e reconhecimento. Foi muito acalentador. Com toda certeza nos dá mais ânimo para continuarmos na linha de frente”, afirmou Shirley. A enfermeira Naiara agradeceu e disse que “fiquei muito emocionada, pois isso é um incentivo pra gente que está linha de frente. Meu sentimento é de gratidão”.

Ao todo, a Santa Casa de Montes Claros recebeu o total de 80 cartinhas. Além disso, a Escola Adventista também doou 80 livros para serem distribuídos entre os colaboradores. Para o superintendente do hospital, Maurício Sérgio, a iniciativa é como um combustível para todos que estão na linha de frente. “Saber que são palavras que saíram do coração de crianças, deixa a todos muito emocionados. Nossa proposta é cuidar da população como um todo e a Santa Casa estará sempre presente para cumprir sua missão, que é salvar vidas. Muito obrigado”, disse.