Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

Montes Claros – Hospital Dilson Godinho recebe doação de tecidos

Montes Claros – Neste período em que o mundo inteiro está empenhado em combater a pandemia do Coronavírus (Covid-19), as ações solidárias tem feito a diferença. Com esse espírito, a Companhia de Tecidos Santanense realizou, a doação de 522 metros de pano tipo brim para a Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho. A rouparia da instituição utilizará o material para confeccionar capotes e lençóis que serão utilizados no hospital.

Para o Gestor de Governança do Hospital Dilson Godinho, Jeorge Luiz Borges Pinto, essa doação é importante, pois os capotes, dentre as vestimentas hospitalares, é uma das principais e também a que cobre maior parte do corpo. Eles resguardam o corpo do profissional e do paciente. Além disso, serão confeccionados lençóis cirúrgicos.

A Santanense ressalta a importância das instituições de saúde e seu corpo clínico para a superação da crise de saúde pública gerada pelo coronavírus e manifesta que o ato de doação representa um gesto de solidariedade e “os sinceros agradecimentos aos profissionais desta instituição nos esforços e dedicação para minimizar os impactos da pandemia”.