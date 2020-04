Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros decreta ponto facultativo nesta quinta-feira (09)

Montes Claros – Nesta sexta-feira, 10 de abril, o Brasil comemora a Sexta-Feira da Paixão, feriado católico que relembra a crucificação de Jesus, evento central da fé cristã. Na edição desta terça-feira, 7 de abril, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros, foi publicado o Decreto Municipal 4.018, determinando ponto facultativo nas repartições públicas municipais na quinta-feira, 9 de abril, chamada de Quinta–Feira Santa.

Confira como ficarão os serviços essenciais durante os próximos dias:

SAÚDE – O Pronto Atendimento Alpheu de Quadros irá funcionar todos os dias, 24 horas por dia.

Os telefones para as pessoas que estão com sintomas do coronavírus entrarem em contato com a Secretaria de Saúde (2211-4336 / 9 8407-6987) estarão atendendo, na quinta e no sábado, das 7h30 até as 18 horas. Na sexta, não funcionarão.

O drive-thru de vacinação contra a gripe não funcionará nos dois dias.

PARQUES – Devido à epidemia de coronavírus, os parques municipais estão todos fechados, e assim permanecerão durante o feriado.

MERCADOS – Os mercados Central e Sul funcionarão na quinta normalmente, das 6 às 14 horas, e não abrirão na sexta. No sábado, abrirão das 6 às 14 horas, e no domingo, das 6 ao meio-dia.



COLETA DE LIXO – Vai funcionar normalmente todos os dias, menos na sexta.