Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

MG – Mais de 800 pessoas estão com coronavírus em Minas e 27 morreram, segundo a SES

MG – Minas Gerais já registra 27 mortes por conta do novo coronavírus e outras 60 seguem em investigação, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgados na manhã desta terça-feira (14). A pasta também informou que no estado 884 casos foram confirmados.

Levando em consideração os casos suspeitos da Covid-19 no estado, a pasta informou que são 63.951. Estes casos suspeitos levam em consideração as pessoas com quadro respiratório agudo, notificado pelo serviço de saúde.

No último informe epidemiológico disponibilizado pela Secretaria de Saúde na segunda-feira (13), Minas tinha 815 casos confirmados e 23 mortes.

Em 24 horas houve um aumento de 69 casos confirmados e três mortes. Foram registrados dois óbitos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sendo um idoso de 75 anos e uma idosa de 65. As outras duas mortes foram em Patrocínio, no Alto Paranaíba, de uma mulher de 85 anos, e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, de uma mulher de 62 anos.