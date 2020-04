Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

MG – Professores de Minas Gerais entram em greve e pedem ao MP para fechar escolas

MG – O Sind-UTE/MG (Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais) convocou os servidores das escolas estaduais para entrar em greve a partir desta terça-feira (14), data marcada para parte da categoria voltar às atividades.

A medida foi uma resposta à decisão do Governo do Estado em convocar o retorno durante a pandemia do novo coronavírus. Como a gestão de Romeu Zema (Novo) não voltou atrás na decisão, a presidência do sindicato também pediu ao MPT (Ministério Público do Trabalho) para suspender o decreto estadual e manter todas as escolas fechadas.

Denise de Paula Romano, presidente do Sind-UTE, explicou à reportagem que a categoria entende que a volta dos servidores ao trabalho representa uma flexibilização da orientação de isolamento social para conter a covid-19, colocando em risco a vida da comunidade acadêmica e de seus familiares.

A dirigente do sindicato defende, ainda, que o Estado não tem estrutura para oferecer o trabalho por home office, conforme anunciado pela SEE (Secretaria de Educação). Um decreto do governo indica que os servidores serão direcionados, preferencialmente, ao trabalho remoto e que os funcionários poderão pegar equipamentos emprestado para desempenhar as funções.

— O que nós queremos é a manutenção do isolamento social, com a manutenção da suspensão das aulas. A escola é um espaço natural de aglomeração porque, se estiver aberta, a comunidade vai até lá mesmo não sendo um dia letivo.