* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros lança aplicativo para população denunciar falhas no abastecimento de água

Montes Claros – Com o objetivo de disponibilizar um canal de denúncias à população de Montes Claros, a Agência Municipal de Água, Saneamento Básico e Energia de Montes Claros (AMASBE) lançou um aplicativo e um site para que os moradores registrem irregularidades ou falhas na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.



As duas plataformas foram desenvolvidas pela equipe de Tecnologia e Informática da Prefeitura. O aplicativo está disponível para download no Play Store, com o nome AMASBE MOC (https://play.google.com/ store/apps/developer?id= Prefeitura+Montes+Claros+-+MG& hl=pt-br), e funciona em smartphones com sistema operacional Android. O endereço eletrônico está disponível em https://amasbe.montesclaros. mg.gov.br/#.

A AMASBE é a primeira agência municipal de Minas Gerais que atua na regulação simultânea do bem natural água e dos serviços de saneamento básico. Criada através da Lei Complementar nº 43, de 21 de março de 2014, a agência tem por objetivo regular, acompanhar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água, energia, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Montes Claros e foi totalmente estruturada no mês de agosto do ano passado.

Guilherme Guimarães, diretor-presidente da agência, destaca que a AMASBE é uma “entidade integrante da administração pública municipal, submetida ao regime de autarquia especial, dotada de poder de polícia e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, que vai trabalhar para zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos de concessão dos serviços”. Ainda segundo o diretor-presidente, a agência vai promover a qualidade e a eficiência dos serviços, fiscalizar as instalações físicas dos prestadores de serviços e as queixas e reclamações dos usuários.