Montes Claros – Segunda fase de vacinação contra gripe começa quinta (16)

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – O Ministério da Saúde informou que, até a última segunda-feira (13), 18,9 milhões de idosos (90,66%) já tinham sido vacinados contra a gripe no país, ultrapassando a meta de 90% de cobertura para esse público. Nessa primeira fase da campanha também foram vacinados 3,8 milhões (75,5% da meta) de trabalhadores da saúde. Amanhã (16), começa a segunda etapa da vacinação contra a gripe.

Para esta fase, o governo antecipou a vacinação dos povos indígenas, que seriam contemplados na terceira etapa, que começa em 9 de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida foi necessária pela vulnerabilidade para adoecimento e complicações por gripe dessa população. Assim como os motoristas e cobradores de transporte coletivo, que somam quase 700 mil profissionais no Brasil, e também serão vacinados a partir desta quinta-feira.

Nos 54 municípios que integram a área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros a estimativa é de que 80 mil pessoas compõem o público alvo da segunda etapa da Campanha de Vacinação. Para isso, nesta quarta e quinta-feira, 15 e 16, a SRS está repassando a primeira remessa de 47 mil doses de vacinas para as secretarias municipais de saúde. A meta é de que, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários sejam vacinados pelos municípios.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Trabalhador da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes ressalta a importância dos municípios intensificarem as ações de mobilização da população alvo da Campanha. Porém, para evitar a aglomeração de pessoas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) a coordenadora observa que os municípios podem optar por formatos diferenciados de organização de processos de trabalho das equipes, inclusive com estabelecimento de parcerias com outras instituições públicas e privadas visando descentralizar o máximo possível a vacinação para além das unidades de atenção primária à saúde.

“A vacina deixa o sistema imunobiológico protegido contra cepas do vírus influenza, milhares de vezes mais comuns do que o coronavírus. Se a pessoa tiver algum problema de saúde e avisar que foi vacinada contra a gripe, isso auxiliará os profissionais de saúde a pensar em outros vírus”, observa Agna Menezes.

Etapas

A primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza começou dia 23 de março e prossegue até 22 de maio, tendo como públicos alvos idosos e trabalhadores da área da saúde. A vacinação das pessoas que pertencem a esse grupo continua, mesmo com o início da segunda fase da Campanha, nesta quinta-feira.

A terceira etapa está prevista ser iniciada dia 9 de maio, tendo como público alvo crianças de seis meses a menores de seis anos; professores das escolas públicas e privadas; gestantes; puérperas; povos indígenas; pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Cobertura vacinal

Dados contabilizados até a manhã desta terça-feira pelo Sistema Nacional de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), administrado pelo Ministério da Saúde, aponta que nos 54 municípios que compõem a área de atuação da SRS de Montes Claros mais de 109,7 mil idosos e trabalhadores da saúde já foram vacinados contra a gripe.

No caso dos idosos já foram imunizadas mais de 92,1 mil pessoas de um total de 108 mil 596 integrantes desse público alvo. O percentual de cobertura vacinal de idosos já alcançou 84,81%. Ao todo, 19 municípios já alcançaram a meta de vacinar 90% dos idosos.

Já com relação aos trabalhadores da saúde o percentual de cobertura já alcançou 73,58%, totalizando 17 mil 690 pessoas vacinadas. Dos 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, 31 localidades já atingiram a meta de vacinar 90% dos trabalhadores da saúde.

Montes Claros

De acordo com o Ministério da Saúde, Montes Claros possui cerca de 33,7 mil idosos. Até esta terça-feira, dados lançados pelo município no SIPNI apontam que já foram imunizadas mais de 33,3 mil pessoas, com o percentual de cobertura vacinal chegando a 98,80%.

Por outro lado, dos 12,3 mil trabalhadores da saúde em Montes Claros a Campanha já alcançou 7,2 mil profissionais. Nesse caso o percentual de cobertura está em 58,54%.