* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Montes Claros – Segundo caso de coronavírus é confirmado em Montes Claros

Montes Claros – Uma mulher de 26 anos foi testada positivo para Covid-19 em Montes Claros no Norte de Minas; é o segundo caso confirmado da doença na cidade.

A informação foi divulgada pelo setor de epidemiologia ontem (14 de abril).

De acordo com Secretaria de Saúde, a paciente realizou o exame particular no laboratório Hermes Pardini, em Belo Horizonte.

O estado de saúde dela é estável; a vítima cumpre isolamento em casa e segue sendo monitorada pela equipe de saúde e vigilância epidemiológica.