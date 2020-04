Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de abril de 2020.

Norte de Minas – Jovem de 22 anos é baleado em Mato Verde

Norte de Minas – Na noite dessa terça-feira (14), um jovem de 22 anos foi baleado dentro em um matagal, em Mato Verde no Norte de Minas. O jovem foi atingido nas costas e a bala ficou alojada no abdômen perfurando o intestino. Ele permanece internado no hospital de Mato Verde e deve passar por cirurgia.

De acordo com as primeiras informações, a motivação do crime foi passional e até o momento, ninguém foi preso.