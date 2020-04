* Por: Jornal Montes Claros - 16 de abril de 2020.

Americano vai sacar benefício social e descobre que tem R$ 43 milhões na conta

No último sábado (11), um morador de Indiana (EUA) foi até um caixa eletrônico para verificar se o benefício social do governo no valor de US$ 1.700 (cerca de R$ 9 mil) já tinha entrado na sua conta.

Porém, ao chegar ao local, ele percebeu que tinha entrado US$ 8,2 milhões (R$ 43 milhões).

À emissora WGN, Charles Calvin disse que a princípio achou que tivesse visto o valor errado. “Você deixa de ser milionário por um segundo e volta a ser falido”, lamentou após descobrir que foi depositado por engano.

O dinheiro indevido desapareceu da conta do americano na última segunda-feira (13).

O benefício social foi estipulado pelo governo após a pandemia de coronavírus, que obrigou a população a ficar em isolamento social.