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Montes Claros se destaca no Índice de Progresso Social Brasil
Montes Claros se destaca no Índice de Progresso Social Brasil

Montes Claros se destaca no Índice de Progresso Social Brasil

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Município alcança nota 68 e figura entre os melhores desempenhos do país em qualidade de vida.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — O município de Montes Claros aparece em posição de destaque no Índice de Progresso Social (IPS Brasil), estudo que avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais.

O levantamento utiliza 57 indicadores divulgados por instituições como o IBGE e o Inep, distribuídos em três pilares principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. As notas variam de 0 a 100.

Destaques de Montes Claros

Entre os indicadores em que a cidade apresentou melhor desempenho estão:

  • Esgotamento sanitário adequado
  • Densidade de internet banda larga fixa
  • Cobertura de telefonia móvel
  • Expectativa de vida
  • Baixa mortalidade entre 15 e 50 anos
  • Áreas verdes urbanas
  • Acesso à cultura, lazer e esporte
  • Qualificação profissional da população

O município também se destacou em indicadores ligados à educação e ao mercado de trabalho, como número de empregados com ensino superior, mulheres empregadas com ensino superior e nota mediana do Enem.

Comparação nacional

Com nota 68, Montes Claros teria desempenho equivalente ao 8º lugar entre as capitais brasileiras. Para efeito de comparação, Curitiba, capital mais bem colocada no ranking, alcançou nota 71,29 — apenas 4,8% superior à registrada pelo município norte-mineiro.

A pontuação de Minas Gerais foi de 64,66. Entre as unidades da federação, apenas o Distrito Federal, com nota 70,73, obteve índice superior ao de Montes Claros.

Os dados mostram que Montes Claros reúne avanços importantes na qualidade de vida da população e fatores que favorecem a atração de empresas e investimentos, como infraestrutura tecnológica e mão de obra qualificada.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do IPS Brasil

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