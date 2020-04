Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de abril de 2020.

Montes Claros – Prefeitura inicia trabalho de higienização e desinfecção de espaços públicos

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros iniciou a limpeza e desinfecção de espaços públicos da cidade. A iniciativa leva em consideração Nota Técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que orienta sobre como evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19).

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizam a desinfecção das dependências da Central de Abastecimento do Norte de Minas (Ceanorte) com o produto Hipoclorito de Sódio 1%.

À noite e pela madrugada, o serviço foi realizado em diversos pontos da área central da cidade, com atenção especial para os pontos de ônibus.

Todos os espaços públicos que recebem aglomeração de pessoas irão passar pelo processo de desinfecção nos próximos dias.

A Prefeitura não está poupando esforços para conter a propagação do vírus, atuando em diversas frentes. Mas é preciso que a população faça sua parte, respeitando o isolamento social para que logo possamos nos ver livres dessa pandemia.

PRODUTO – O produto utilizado para a limpeza é uma solução de hipoclorito de sódio, importante para desinfetar o que não pode ser limpo apenas com água e sabão. O vírus tem a capacidade de ficar retido na superfície de objetos e também no solo, onde a solução desinfetante age com eficácia. As equipes que atuam nesse e em outros serviços de limpeza na cidade seguem protocolo de segurança e higiene.